J¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢ÌµÇ°¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£J£²¤ÎÆ£»ÞMYFC¤Ï£¹·î24Æü¡¢FW¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£23ºÐ¤Î¥Ú¥ë¡¼¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯£¸·î¤ËÊì¹ñ¤Î¥·¥¨¥ó¥·¥¢¡¼¥Î¤«¤éÆ£»Þ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤È¤³¤í¤¬¡¢£¹·î21Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¼õ½ý¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ïº¸Â­´ØÀáÇ±ºÃ¤ÇÁ´¼££¶¡Á£¸½µ´Ö¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î°ìÊó¤Ë¡¢Æ£»Þ¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ