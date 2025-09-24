Jデビュー前に無念の離脱…J２藤枝、23歳ペルー人FWの負傷に「フィットする雰囲気があっただけに残念」「焦らずゆっくり！」の声
Jリーグデビューを前に、無念の離脱となってしまった。
J２の藤枝MYFCは９月24日、FWディディエの負傷を発表した。
23歳のペルー人アタッカーは、今年８月に母国のシエンシアーノから藤枝に完全移籍で加入。デビューに向けて調整していた。
ところが、９月21日に行なわれたトレーニングマッチで受傷。クラブによると、診断結果は左足関節捻挫で全治６〜８週間見込みだという。
この一報に、藤枝の公式Xには「焦らずゆっくり！」「トレーニングマッチの感じ的にフィットする雰囲気があっただけに残念…」「ディディーーっ」「だから居なかったのか…」といった声が寄せられた。
ディディエの１日も早い復帰が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
