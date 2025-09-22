ドイツ発のラゲージブランド RIMOWA（リモワ）が、ブランド初となるレザーバッグコレクション「GROOVE（グルーヴ）」を発表しました。スーツケースの代名詞ともいえるアルミニウムボディの“溝（グルーヴ）”をモチーフに、シンプルなフォルムと上質なレザーで再解釈した新たなラインです 。クロスボディバッグ（スモール）価格:18万400円（税込）/Courtesy of RIMOWAコレクションの中心となるのはクロスボディバッグ。ユニセック