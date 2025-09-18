ジャック・マシコさん（７７）は「彼は靴も履いておらず、希望を失っていた」「彼は人とのつながりを求めているようだった。意味のある人生を与えてくれる人を求めていた」と振り返った/Illustration by Alberto Mier/CNN（ＣＮＮ）ある晩、１５歳だったピーター・ムタバジさんは、混み合った市場を歩いている男性に狙いを定めた。男性は一人だった。ボタンダウンのシャツにカーキ色のパンツといういでたちで、教授のような眼鏡を