気象庁は、最高気温が40度以上を観測した日について「酷暑日」など、新しい名称を検討していることを明らかにしました。気象庁・野村竜一長官：（新しい名称を）使うのが適切かどうかも含めて、いろいろと検討していきたいと思います。群馬・伊勢崎市で、8月に歴代最高気温の41.8度を観測するなど、この夏40度以上になった観測点は延べ30カ所に上りました。