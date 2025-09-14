おなじみのキャラ、まずえもんがパン職人に変身するメロンパン風味のビジュアル（画像：銚子電気鉄道）ローカル鉄道が生んだヒット商品といえば、銚子電気鉄道（銚電）の「まずい棒シリーズ」。ソース味、コーンポタージュ味、か〜るいチーズ味、スイートポテト風味と和洋中華デザートのオールジャンルの中、売り出された新商品が「メロンパン風味」。2025年９月６日から、犬吠駅のショップやぬれ煎餅駅（銚子市内にある銚電のみや