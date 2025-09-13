ヴィッセル神戸は９月12日、J１第29節で柏レイソルと対戦し、０−０でドロー。この試合で選手たちは、怪我による長期離脱が発表されたGK新井章太に向け、「STAY STRONG SHOTA!!!」とのメッセージが入ったTシャツを着用してピッチに入場した。新井は、３日に行なわれたルヴァンカップ準々決勝・第１戦の横浜FC戦で負傷。診断の結果、左膝前十字靭帯損傷で９月下旬に手術を控え、全治８か月の見込みと発表されている。柏戦後、