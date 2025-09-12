メモリアル映像の放映や花束贈呈、場内一周など中日は12日、今季限りでの現役引退を表明した中田翔内野手の引退セレモニーを19日のヤクルト戦後に行うと発表した。同じく引退する祖父江大輔投手、岡田俊哉投手は20日の同戦後に引退セレモニーを行う。引退セレモニーではメモリアル映像の放映や花束の贈呈、引退選手による場内一周などを予定。また当日の観戦チケットを持つ来場者全員に、各選手の応援ボードがプレゼントされる