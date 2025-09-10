（右）森井誠之社長「球団のおじさんたちの発案した企画が若いファンやスタッフにも歓迎されました」　（左）山下メロ「観客のお父さんが目をキラキラさせて子供に平成知識マウントして いましたよね（笑）」週プレNEWS

飲み会ノリでスタート?楽天イーグルス「昭和平成レトロシリーズ」の意図

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 楽天イーグルスが「昭和平成レトロシリーズ」というイベントを開催する
  • 球場も選手も丸ごと80年代、90年代にタイムスリップする異色のイベント
  • 球団社長は、若いファンやスタッフにも歓迎されたと振り返った
記事を読む

おすすめ記事

  • （前列左から）小澤征悦、中村アン、（後列左から）渡邉心結、嶋田鉄太 ©︎ABCテレビ
    『こんばんは、朝山家です。』ついに最終回へ　中村アン＆小澤征悦からメッセージ到着 2025年9月7日 12時0分
  • 千葉・東金大会を締めた永田裕志（左）と棚橋弘至
    【新日本】永田裕志　棚橋弘至引退試合に緊急提言…新世代との対戦熱望「争奪戦をやればいいじゃない」 2025年9月8日 5時0分
  • 大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の場面カット（C）NHK
    『べらぼう』U字工事、大河ドラマ初出演　地元・栃木の豪商役 2025年9月7日 19時0分
  • 　札幌１Ｒを制したリピースと小林美駒（撮影・西岡正）
    ＪＲＡ史上初の快挙　女性騎手＆女性調教師コンビがＶ　前川恭子調教師＆小林美駒騎手のタッグ　小林美駒「脚の違いを見せて能力を出し切ってくれました」 2025年9月6日 10時15分
  • 　２月のキャンプ時、阪神・藤川監督（右）と話す渡辺謙
    渡辺謙　阪神Ｖを祝福　藤川イズムに溢れた采配とスタッフの尽力　岡田前監督の時に蕾から咲いた選手が満開に咲き誇った一年 2025年9月8日 5時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 坂口健太郎 永野芽郁とW交際か
    2. 2. 不倫謝罪YouTuber 村を強制退去
    3. 3. 千原ジュニア 母子とも救急搬送
    4. 4. 小泉氏は立候補せず高市氏応援か
    5. 5. 川口春奈の意味深投稿 心配殺到
    6. 6. 広陵暴力問題 被害者が虚偽発信?
    7. 7. 「日本人じゃない」客が店員威嚇
    8. 8. モー娘。北川莉央 活動休止継続
    9. 9. 巡業バス接触 プロレスラー死去
    10. 10. 遠野なぎこさん宅 死去後放置か
    1. 11. 「ピンク盆踊り」巡り運営が謝罪
    2. 12. ライオン襲撃で飼育員が死亡 泰
    3. 13. 横山裕 ファンとのBBQが9800円
    4. 14. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
    5. 15. 麻生氏が推す「次の首相候補」
    6. 16. 退職金水の泡に 待っていた絶望
    7. 17. マツコ「夜ふかし」に番組限界説
    8. 18. 坂口健太郎の報道 隣国にも影響?
    9. 19. 9人暴行? 元塾長に懲役25年求刑
    10. 20. 占い師の女が自殺教唆 音声公開
    1. 1. 小泉氏は立候補せず高市氏応援か
    2. 2. 広陵暴力問題 被害者が虚偽発信?
    3. 3. 「日本人じゃない」客が店員威嚇
    4. 4. 「ピンク盆踊り」巡り運営が謝罪
    5. 5. ライオン襲撃で飼育員が死亡 泰
    6. 6. 麻生氏が推す「次の首相候補」
    7. 7. 占い師の女が自殺教唆 音声公開
    8. 8. 9人暴行? 元塾長に懲役25年求刑
    9. 9. お医者様いませんか ANA機で救命
    10. 10. 中国人逮捕 日本人スリしやすい
    1. 11. 暑すぎてビール売れず? 消費低迷
    2. 12. 疾患で娘が低身長 思い悩んだ母
    3. 13. 3倍の医療費請求は不当 提訴へ
    4. 14. 長野4人殺害「いっぱい人殺す」
    5. 15. 今じゃ奴隷 伊東市長の「番犬」
    6. 16. 「すぐ怒鳴る人」心理と代償
    7. 17. 春日大社の落書き 中国語と判明
    8. 18. 田久保市長が解散通知 市民呆れ
    9. 19. 加害生徒が告訴も学校側に再批判
    10. 20. 無敵の伊東市長「タクボってる」
    1. 1. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
    2. 2. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    3. 3. 総裁選、小林鷹之氏が出馬意向
    4. 4. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
    5. 5. 次の総裁「残念ながら敗戦処理」
    6. 6. 茂木氏 現金一律給付はやらない
    7. 7. 息子の洗濯物触れない 母の葛藤
    8. 8. 味の素「アンチには反論しない」
    9. 9. マックの新制限 配慮ゼロに落胆
    10. 10. 離婚も考える 妻が舛添氏に厳命
    1. 11. 上西議員のセーラー服に非難殺到
    2. 12. 物価高続く 食費は年13万円増も?
    3. 13. 天下一品で害虫の異物混入が発生
    4. 14. 田久保市長の「KY投稿」批判続出
    5. 15. 紀子さま「招待状」に複雑な思い
    6. 16. 茂木氏、連立協議に維新と国民民主を想定
    7. 17. 自民党総裁選「決選投票不可避」　投票制度と有力候補の行方をブンヤ新太が分析
    8. 18. 愛子さま放った神フレーズに感動
    9. 19. 自転車青切符 親から不安の声
    10. 20. 畳からまさか 築90年のヤバ物件
    1. 1. 中国が日本に制裁 日本開き直り
    2. 2. ChatGPTが自殺教唆? OpenAI提訴
    3. 3. 乳児死亡 サルが水の中へ落とす
    4. 4. 「左撇子女孩」カナダで称賛
    5. 5. トイレドアと間違え客に賠償命令
    6. 6. 脳の老化 特定のたんぱく質か
    7. 7. 蔡英文氏 私的な日程で訪日
    8. 8. 台湾進攻巡り批判 記事削除
    9. 9. ヒトへの臓器移植 米で試験開始
    10. 10. 空気中から水分補給 米で実験
    1. 11. 中国大学 骨片の接着剤を開発
    2. 12. 「光が死んだ夏」中国での評価は
    3. 13. 世界人材ランク 台湾が17位に
    4. 14. 中国の風船8万個 環境への影響は
    5. 15. NTV WISHの歌唱力に世界が注目
    6. 16. 韓国ドラマのポスターが盗作論争
    7. 17. 南ア大統領、米国との貿易交渉「卑屈な姿勢取らない」
    8. 18. 諾で「リトル・マリウス」の転落
    9. 19. 6年ぶり実現 朝中ロ3カ国の今後
    10. 20. 米中国防相 台湾や南シナ海巡り
    1. 1. 退職金水の泡に 待っていた絶望
    2. 2. 「涼しい家」と「暑い家」の差
    3. 3. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    4. 4. ロボットでは…ウイルス感染も
    5. 5. 米大統領 アカデミアに攻撃か
    6. 6. 愛好家向け自動車部品が大幅安
    7. 7. 釧路ソーラー建設 事業中止せず
    8. 8. 年金の受給額 平均的な年金額は?
    9. 9. 楽天ペイ8.5%還元 鬼丸が解説
    10. 10. ワークマン 価格に驚きの安さ
    1. 11. 教室に防犯カメラ 意外なリスク
    2. 12. 「振り込め詐欺の受け子」で逮捕された少年が留置場で母に発した「たった6文字の言葉」
    3. 13. ヱビス×荒木飛呂彦 現代によみがえる「ビール広告の美人画」 描き下ろしデザイン缶第2弾　
    4. 14. NY株、反落
    5. 15. 「魔の交差点」ついに消滅へ
    6. 16. 京都・南丹市の「DOD CAMP PARK KYOTO」にDOD初のフラッグシップモデルテント２種類が新導入
    7. 17. ハッピーセット 販売方法を変更
    8. 18. 自ら公表 天一の姿勢に称賛の声
    9. 19. Win10終了へ 儲かるのはどこか
    10. 20. 令和のコメ騒動を経て国は増産へ
    1. 1. AirPods Pro3に新機能 言語の壁
    2. 2. 「iPhone17 Pro」何が変わった?
    3. 3. Spotify、ロスレス配信発表。最大44.1kHz/24bitのFLAC。Premium会員向け
    4. 4. マック問題 配達員語る「対策」
    5. 5. 楽天SALEでAnkerが最大50％OFFに
    6. 6. SBもついに「定額」値上げに成功
    7. 7. iPhone 17シリーズはeSIMのみ
    8. 8. USBメモリ感覚で使えるSSDがお得
    9. 9. 日本初のガンダムゲーム専門店
    10. 10. お得すぎ 楽天SALEの大人気商品
    1. 11. 便利な「グータラ用ガジェット」
    2. 12. 疲れたときの便利なマウス
    3. 13. Google、TPU外部展開に32億ドル投資　NVIDIA依存に対抗
    4. 14. アップル iPhone17シリーズ発表
    5. 15. パソコン不要のスキャナー発売
    6. 16. ケルヒャー 阪神とコラボ商品
    7. 17. YouTubeで話題のAIツール13選
    8. 18. 第35回サラリーマン川柳優秀100句決定、一挙紹介
    9. 19. 片足わずか129.9g!? アシックスが超本気で作った厚底ランニングシューズ
    10. 20. Googleが「オープンウェブは急速に衰退している」と語る、その真意とは？
    1. 1. 巡業バス接触 プロレスラー死去
    2. 2. 大谷&ジャッジが歴史的快挙へ
    3. 3. バットが頭直撃のコーチ 入院へ
    4. 4. 浅田舞告白 妹とバチバチだった
    5. 5. 負け組の星 ハルウララが天国へ
    6. 6. ボリビアがブラジル撃破の大金星
    7. 7. 森保J 想像以上だった魔の3時間
    8. 8. 総括で長友「W杯優勝できない」
    9. 9. 日本に快勝も「相手はBチーム」
    10. 10. 日本に完勝 米国の監督がお願い
    1. 11. アジア現役ベスト11 韓国が反応
    2. 12. バットが直撃 八木コーチの現状
    3. 13. 「極秘婚」お相手との写真に反響
    4. 14. 大谷 「PO守護神」に現実味か
    5. 15. 児童ポルノ制作の罪で起訴 英
    6. 16. 朗希「2A」からの再出発が適切か
    7. 17. 阿部監督崖っぷち クビ候補監督
    8. 18. 森下翔太 セ界一の「11.9」判明
    9. 19. 広陵3年生部員が名誉毀損で告訴　代理弁護士「放置できない」SNS投稿に対して動く
    10. 20. 日焼け対策した娘の肩の上に娘
    1. 1. 坂口健太郎 永野芽郁とW交際か
    2. 2. 不倫謝罪YouTuber 村を強制退去
    3. 3. 千原ジュニア 母子とも救急搬送
    4. 4. 川口春奈の意味深投稿 心配殺到
    5. 5. モー娘。北川莉央 活動休止継続
    6. 6. 遠野なぎこさん宅 死去後放置か
    7. 7. 横山裕 ファンとのBBQが9800円
    8. 8. 坂口健太郎の報道 隣国にも影響?
    9. 9. マツコ「夜ふかし」に番組限界説
    10. 10. 訃報に安住アナが涙 鼻をすする
    1. 11. ダウンタウンCH「宮迫も出れる」
    2. 12. 坂口健太郎 芽郁と極秘イベント?
    3. 13. 目黒蓮に懸念 危険兆候の前触れ
    4. 14. ゴジュウジャー「中の人」不倫か
    5. 15. 清水容疑者の事務所に賠償請求か
    6. 16. 川口春奈が「フルボッコ状態」に
    7. 17. 三山凌輝 結婚後初の投稿に反響
    8. 18. 辻希美 生々しい出産動画に賛否
    9. 19. Nintendo Direct 9月12日配信へ
    10. 20. 夫は王族? 高槻かなこが噂を否定
    1. 1. 女性のくも膜下出血 発症の原因
    2. 2. 家族に内緒で借金300万円 悲劇に
    3. 3. みんなでシェア コストコお菓子
    4. 4. 山善の電気圧力鍋が「自由に」
    5. 5. 妻がスマホゲームで不倫した訳
    6. 6. ネイルアートなし 理想の素爪は
    7. 7. プチプラと思えないダイソー商品
    8. 8. 1枚でOK しまむらのワンピース
    9. 9. ファミマ 前年比160%の売上記録
    10. 10. ハニーズの「バッグ&シューズ」
    1. 11. 神&完璧 ミスドめちゃ美味しい
    2. 12. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
    3. 13. 娘が面倒見るの嫌 父に逆らわず
    4. 14. GACKTサイン 毎朝カプチーノ
    5. 15. 二度と来ない 下着の値段見て涙
    6. 16. 今秋トレンドのデニムパンツ
    7. 17. GUからスニーカー登場 偏差値UP
    8. 18. 難病で小4の身体に異変 布団で涙
    9. 19. 日本最大規模の味噌祭り開催へ
    10. 20. 銀座コージーコーナーから、秋限定の和栗&抹茶のプレミアムスイーツが登場♡