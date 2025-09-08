ほっかほっか亭カスタマイズ弁当持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、現在、近畿エリアの一部店舗にてモバイルオーダー限定で、自分好みにカスタマイズしたお弁当が注文できる「カスタマイズ弁当」を発売している。今回、好評につき、エリアを拡大し、2025年9月1日（月）より、選べるおかずのラインナップを増やし、東日本エリアの店舗での販売を開始した。■持ち帰り弁当のパーソラナイズ化