普段の買い物やサブ用として使うバッグは容量だけじゃなくデザインも大切。そこでおすすめなのが、【ダイソー】で手に入るプチプラバッグです。今回ピックアップしたのは、コーデのワンポイントにもなるデザインのもの。330円でゲットできるから、デイリー用に複数買いするのもありです！ 愛らしいアニマル柄の大きめトート 【ダイソー】「トートバッグ（猫・犬）」\330（税込） 犬