「トキメキ☆成均館スキャンダル」「キム秘書はいったい、なぜ？」などで知られる女優パク・ミニョン（39）が、健康不安説について釈明した。2日、自身のインスタグラムに「私が今撮っている『セイレーン』という作品のキャラクターのため、健康的にダイエットをしていたが、最近やや無理なスケジュールでもう少し体重が減り、ファンの方々が心配しているが、私は元気です」という文を掲載した。さらに「心配しないでください！1