愛知県豊明市の「スマホ規制条例」が注目を集めている。対象は全市民で、勤務中や通勤通学中、学習中などの時間を除いた「余暇時間」でのスマホなどの使用を2時間以内にするという条例案。8月25日から市議会で審議入りした。【写真を見る】女子が男子よりもスマホでメンタルを病む理由罰則はないというので実効性はほとんど無いと見るのが妥当だろう。どちらかといえば、スマホの使い過ぎへの警鐘という意味のほうが強いの