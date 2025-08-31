埼玉県の大野元裕知事がフジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演し、外務省にトルコ国籍者への短期滞在者ビザ免除を一時停止してほしいと求めたことについて語った。埼玉県は東京、大阪についで外国人が多く、川口市民の２４年度の治安意識調査では４９％が治安が悪いと感じていることを取り上げた。大野氏は「令和５年を境に多くの県民から不安の声が寄せられています」とし、「治安の不安に対処するために警察