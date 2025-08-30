株式会社よみうりランドと大正製薬株式会社は2025年8月29日（金）、閉園後のよみうりランド園内にて、よみランCLUB 会員の来園者約200名を対象に、震度6 弱の首都直下地震を想定した避難訓練を共同で実施した。本訓練は、グッジョバ!!「SPACE factory」内のアトラクション「リポビタンロケット☆ルナ」において、地震発生を想定した緊急停止、乗客の救出、そして園内での避難誘導までを行う、実践型のプログラムとなっている。今回