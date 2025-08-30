「河南週間・安陽デー」が8月22日、日本2025年大阪・関西万博の中国パビリオンで開催された。安陽は3000年以上の歴史を持ち、中国文明の重要な発祥地の一つである。ここでは殷墟甲骨文字が発見されており、これは中国最古の体系的文字として知られている。漢字文化圏を共有する日本にとって、この古都は独特の魅力を持つ。本イベントは中国国際貿易促進委員会河南省委員会と安陽市人民政府の共催と『東方新報』（日本文華伝媒株式