中国パビリオン「河南週間・安陽デー」を開催 / “手のひらサイズ”のモバイル高圧洗浄機「ハンディエア」【まとめ記事】

「河南週間・安陽デー」が8月22日、日本2025年大阪・関西万博の中国パビリオンで開催された。安陽は3000年以上の歴史を持ち、中国文明の重要な発祥地の一つである。ここでは殷墟甲骨文字が発見されており、これは中国最古の体系的文字として知られている。漢字文化圏を共有する日本にとって、この古都は独特の魅力を持つ。本イベントは中国国際貿易促進委員会河南省委員会と安陽市人民政府の共催と『東方新報』（日本文華伝媒株式会社）の協力により、政界、産業界、学界、研究機関など多方面から関係者が集い、政府、経済界、メディア関係者ら約100名が出席した。
ケルヒャー ジャパン株式会社は、応援購入サービス「Makuake」にて好評を博した、手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact (通称：ハンディエア）」を、2025年9月15日（月）より全国の家電量販店、ホームセンター、ケルヒャー直営店、オンラインショップにて順次販売を開始する。本製品は、ケルヒャーブランドをより幅広い層に届けることを目的に開発された。従来の高圧洗浄機は自宅での据え置き使用が中心で、効率的なライフスタイルを好む都市生活者の「もっと手軽に清掃したい」というニーズには、必ずしも応えきれていなかった。こうした声に応えるかたちで誕生したのが「ハンディエア」です。電源・水源不要の手軽さに加え、手のひらサイズの携行性・収納性を兼ね備え、場所や時間に縛られずに「キレイ」を追求できる新しい洗浄体験を提供する。
■お出かけ先で、新しい洗浄体験！ “手のひらサイズ”のモバイル高圧洗浄機「ハンディエア」
■赤酢仕上げの赤しゃりを全ネタで！『スシローの赤しゃり×天然魚』開催
株式会社あきんどスシローは、全ネタを長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりで提供する『スシローの赤しゃり×天然魚』を2025年8月27日（水）より全国のスシローにて開催する。さらに、ネタの旨さを引き立てる赤しゃりと相性抜群の「天然魚」を期間限定で販売する。
■漢字の“起源”と出会う！中国パビリオン「河南週間・安陽デー」を開催【大阪・関西万博】
■ケースではない、新しい選択肢！『MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK』
アンドデザイン株式会社は、iPhone 16 Proに対応した「MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK」を発売した。MAGBACKは徹底的に余計な要素を削ぎ落とす“引き算の美学”から生まれた、ミニマルデザインのMagSafe対応バックプレート。iPhone本来のサイズ感やチタニウムの質感、ダイレクトなボタン操作を損なうことなく、割れやすいリアカメラや背面ガラスを保護。iPhone 16 Proをフラットで美しいデザインへと変えることができる。大きく飛び出した複雑な形状のリアカメラバンプを背面プレートで覆い、フラットですっきりとしたミニマルデザインに変えることができる。
■電話の受話器のように使えるハンドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電話の受話器のように使えるハンドセット「400-HS053U（USB接続）」「400-HS054（4極ミニプラグ）」と専用スタンド「400-HS-STN2」を発売した。一般的なヘッドセットが苦手な方にぴったりの受話器型デザイン。髪型を崩さず、長時間の使用でも頭や耳に負担がかからない。自然に手になじむ形状で、電話感覚の安心した通話体験を実現する。パソコンのUSBポート（A または C）に差し込むだけで、すぐに使えるUSBハンドセットが新登場。面倒なドライバのダウンロードは不要で、OS標準のドライバで即利用できる。
■赤酢仕上げの赤しゃりを全ネタで！『スシローの赤しゃり×天然魚』開催
■漢字の“起源”と出会う！中国パビリオン「河南週間・安陽デー」を開催【大阪・関西万博】
■ケースではない、新しい選択肢！『MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK』
■電話の受話器のように使えるハンドセット
