来年３月に開幕予定の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を巡り、日本国内での放映権を米動画配信大手「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」が独占取得した。過去大会で地上波中継によって国民的関心を集めた舞台が有料ストリーミングサービスに限定されることになり、ファンの間に動揺が拡大。一部の球界関係者からは、ドジャース・大谷翔平投手（３１）にまで事態打開の「ＳＯＳ」を求める声が上がるなど異