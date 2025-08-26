MLB¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨4.72¡Ä3A¤Ç¤Ï8.44¤ÈËÜÄ´»Ò¤«¤é±ó¤¤½ÐÍè¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¸½ºß¡¢3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï8·îËö¤Î¹çÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£°ìÊý¤ÇÊÆÌ¾Êªµ­¼Ô¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¡Ö½ªÈ×¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ï¤ä¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´Æ