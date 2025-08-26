º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡¥·¡¼¥º¥ó²Â¶¤â±ó¤¤ËÜÄ´»Ò¡ÄÊÆ¼±¼Ô¤âÉÔ°Â
MLB¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨4.72¡Ä3A¤Ç¤Ï8.44¤ÈËÜÄ´»Ò¤«¤é±ó¤¤½ÐÍè
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¸½ºß¡¢3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï8·îËö¤Î¹çÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£°ìÊý¤ÇÊÆÌ¾Êªµ¼Ô¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¡Ö½ªÈ×¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ï¤ä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Îº£¸å¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£½µ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ë²¿Æü¤ËÅê¤²¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Ë¤Ï4²ó¡Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤òÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¢¤È2»î¹ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢9·î2½µÌÜÁ°¸å¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç8ÀèÈ¯¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£8·î14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë3A¤Ç97Æü¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢2²ó0/3¤Ç6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡¢Ã¥»°¿¶0¡¢ºÇÂ®¤Ï95.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¡£20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î2ÅÐÈÄÌÜ¤â3²ó1/3¤Ç3°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ï23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¡¢MLB¤Î¾®¥Í¥¿¤òÃ»¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖAround the Basepaths¡×¤Ë¤Æº´¡¹ÌÚ¤Î¸½¾õ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¡¢¥µ¥µ¥¤ò¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ï¤ä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ»þÂå¤ËµÏ¿¤·¤¿102¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¯¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ2»î¹ç¤Ç59µå¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«1µå¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾õÂÖ¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬Â·¤¤¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤â¶áÆüÃæ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£¼ÂÀÓÅª¤Ë¤Ï¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬Îô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¿ôÅÐÈÄ¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÃø¤·¤¯¡¢ÏÈ¤ò¶õ¤±¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë