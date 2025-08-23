株式会社怖がらせ隊は2025年8月31日（日）、池袋HUMAXシネマズにて『呪怨＜Vシネマ版＞イマーシブ絶叫上映 & 呪われた者たち展』を開催する。映画本編の上映中は観客は着席のまま、スクリーンの展開に合わせて複数キャラクターが客席通路・ステージで演技。上映中は着席のまま、終了後は席種別10分×3のフォトタイム、さらにおかわり券限定の20分「最恐バージョン」を実施。劇中の様々なキャラクターが登場する新感覚の没入型