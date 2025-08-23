『呪怨＜Vシネマ版＞イマーシブ絶叫上映 & 呪われた者たち展』開催 / パキスタン独立記念日、ナショナルデーの式典を開催【まとめ記事】
株式会社怖がらせ隊は2025年8月31日（日）、池袋HUMAXシネマズにて『呪怨＜Vシネマ版＞イマーシブ絶叫上映 & 呪われた者たち展』を開催する。映画本編の上映中は観客は着席のまま、スクリーンの展開に合わせて複数キャラクターが客席通路・ステージで演技。上映中は着席のまま、終了後は席種別10分×3のフォトタイム、さらにおかわり券限定の20分「最恐バージョン」を実施。劇中の様々なキャラクターが登場する新感覚の没入型ホラー体験だ。
大阪・関西万博に出展中のパキスタン・イスラム共和国（以下、パキスタン）は、在日パキスタン大使館と連携し、文化パフォーマンス、華やかなファッションショー、そしてパキスタンの経済的・創造的可能性を発信するメッセージを融合させ、ナショナルデーを盛大に祝った。一連の祝祭が8月13日から16日まで行われ、来場者をパキスタンのナショナルデーを称える活気あふれる空間へと誘った。
■ローラーモップによる徹底した「床洗浄」を実現！全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」
米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」において、全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」の販売を2025年8月8日（火）よりAnker Japan 公式オンラインストア（製品ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/eufy-e25）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9JGVSDX）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/t2353/）および一部家電量販店にて開始した。
■2種の辛さで残暑にカツ！かつや「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」を2025年8月18日(月)より期間限定で販売を開始する。ひき肉とニラ、ラー油と唐辛子をトッピングした「赤辛カツ丼」と、そこにかつやのカレーを合わせた、いつもとは一味違う装いの「カレーカツ丼」は、残暑厳しい中も頑張る人を応援したいと考え誕生したホットな丼メニュー。「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」は、店内飲食に加えお弁当としてテイクアウトもできる。
■池袋HUMAXシネマズで『呪怨＜Vシネマ版＞イマーシブ絶叫上映 & 呪われた者たち展』を8月31日（日）開催
株式会社怖がらせ隊は2025年8月31日（日）、池袋HUMAXシネマズにて『呪怨＜Vシネマ版＞イマーシブ絶叫上映 & 呪われた者たち展』を開催する。映画本編の上映中は観客は着席のまま、スクリーンの展開に合わせて複数キャラクターが客席通路・ステージで演技。上映中は着席のまま、終了後は席種別10分×3のフォトタイム、さらにおかわり券限定の20分「最恐バージョン」を実施。劇中の様々なキャラクターが登場する新感覚の没入型ホラー体験だ。
■パキスタン独立記念日の8月14日に、ナショナルデーの式典を開催【大阪・関西万博】
大阪・関西万博に出展中のパキスタン・イスラム共和国（以下、パキスタン）は、在日パキスタン大使館と連携し、文化パフォーマンス、華やかなファッションショー、そしてパキスタンの経済的・創造的可能性を発信するメッセージを融合させ、ナショナルデーを盛大に祝った。一連の祝祭が8月13日から16日まで行われ、来場者をパキスタンのナショナルデーを称える活気あふれる空間へと誘った。
■サッと引き出せる！スライド式プリンタスタンド
サンワサプライ株式会社は、デスク下スペースを有効活用できる、キャスター付きプリンタスタンド「LPS-12〇Uシリーズ」を発売した。ウレタンキャスターを採用し、床を傷つけにくく、引き出しや掃除、レイアウト変更もスムーズに行える。使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調
■ローラーモップによる徹底した「床洗浄」を実現！全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」
米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」において、全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」の販売を2025年8月8日（火）よりAnker Japan 公式オンラインストア（製品ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/eufy-e25）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9JGVSDX）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/t2353/）および一部家電量販店にて開始した。
■2種の辛さで残暑にカツ！かつや「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」を2025年8月18日(月)より期間限定で販売を開始する。ひき肉とニラ、ラー油と唐辛子をトッピングした「赤辛カツ丼」と、そこにかつやのカレーを合わせた、いつもとは一味違う装いの「カレーカツ丼」は、残暑厳しい中も頑張る人を応援したいと考え誕生したホットな丼メニュー。「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」は、店内飲食に加えお弁当としてテイクアウトもできる。
■池袋HUMAXシネマズで『呪怨＜Vシネマ版＞イマーシブ絶叫上映 & 呪われた者たち展』を8月31日（日）開催
株式会社怖がらせ隊は2025年8月31日（日）、池袋HUMAXシネマズにて『呪怨＜Vシネマ版＞イマーシブ絶叫上映 & 呪われた者たち展』を開催する。映画本編の上映中は観客は着席のまま、スクリーンの展開に合わせて複数キャラクターが客席通路・ステージで演技。上映中は着席のまま、終了後は席種別10分×3のフォトタイム、さらにおかわり券限定の20分「最恐バージョン」を実施。劇中の様々なキャラクターが登場する新感覚の没入型ホラー体験だ。
■パキスタン独立記念日の8月14日に、ナショナルデーの式典を開催【大阪・関西万博】
大阪・関西万博に出展中のパキスタン・イスラム共和国（以下、パキスタン）は、在日パキスタン大使館と連携し、文化パフォーマンス、華やかなファッションショー、そしてパキスタンの経済的・創造的可能性を発信するメッセージを融合させ、ナショナルデーを盛大に祝った。一連の祝祭が8月13日から16日まで行われ、来場者をパキスタンのナショナルデーを称える活気あふれる空間へと誘った。
■サッと引き出せる！スライド式プリンタスタンド
サンワサプライ株式会社は、デスク下スペースを有効活用できる、キャスター付きプリンタスタンド「LPS-12〇Uシリーズ」を発売した。ウレタンキャスターを採用し、床を傷つけにくく、引き出しや掃除、レイアウト変更もスムーズに行える。使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・関西鉄道会社11社が夢の競演！「鉄道会社＆ミャクミャク」コラボ商品が登場【大阪・関西万博】
・ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
・美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる！すみだ水族館、「東京金魚〜時代を泳ぐ、小さなミューズたち〜」を開催
・『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
・前作チキンバーガーの販売数2倍超えを達成！バーガーキング「スモーキーフライドチキンバーガーズ」売れ行き絶好調