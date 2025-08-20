KiiiKiiiがカムバック後、初の音楽番組1位を獲得した。【話題】IVE・レイ、後輩KiiiKiiiと共演KiiiKiiiは8月19日に放送されたSBS funE『THE SHOW』で、新曲『DANCING ALONE』を披露し、8月第4週の1位を記録した。KiiiKiiiは「本当に一生懸命準備した『DANCING ALONE』でTHE SHOWチョイスのトロフィーをいただけてとても幸せです。THE SHOW、そして公式ファンクラブ“TiiiKii”に感謝します。いつも私たちの原動力になってくれるTii