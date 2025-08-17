今日17日は、本州から九州を中心にぐんぐん気温が上昇しており、すでに猛暑日となっている所が10地点以上あります。昨日16日は猛暑日地点が少なく抑えられた関東ですが、今日17日は大幅に猛暑エリアが拡大するでしょう。関東以外の地域でも、本州から九州の広い範囲で熱中症のリスクが高く、厳重な警戒が必要です。本州〜九州でぐんぐん気温が上昇中今日17日は、本州から九州では晴れている所が多く、午前中からぐんぐん気温が上昇