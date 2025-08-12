豪雨から一夜明け、被害の爪痕が見えてきました。熊本県内ではこれまでに2人が亡くなり、3人の安否がわからなくなっています。 熊本県などによりますと、県内ではこれまでに2人が亡くなりました。甲佐町の男性は、土砂崩れの現場で11日に発見され、12日に死亡が確認されました。 八代市千丁町の用水路で11日に撮影された映像です。濁った水の中に車の一部だけが見えています。■緒方大樹記者「車は現在は立てかけてあります