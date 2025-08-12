◆プロアマ交流戦巨人３軍３―０日大（１２日・ジャイアンツ球場）巨人の育成新外国人、クリスチャン・フェリス外野手が来日初安打を放った。８回１死、代打で出場し、カウント０―２と追い込まれながらも低めのチェンジアップを中前へ。「空振りして、また次も来るだろうと思った」と直前に空振りした同じ変化球にしぶとくくらいついた。巨人に加入後３打席目での快音。「とりあえず初安打が出てほっとしている」と安堵（あ