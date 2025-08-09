今年もG1宝塚記念勝利など存在感中央競馬の武豊騎手が金字塔を打ち立てた。9日の札幌8Rをナリタヒカリで制し、前人未到のJRA通算4600勝を達成した。大記録に王手をかけ、9日は札幌で騎乗した武豊。3〜6Rは勝利に届かなかったが、8Rのナリタヒカリで決めると場内は大きな拍手に包まれた。武豊は1987年3月1日に阪神でデビュー。同年3月7日の阪神3Rで初勝利を挙げた。2007年7月21日の小倉で、岡部幸雄が保持していた2943勝を