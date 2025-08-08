ジェームズ・キャメロン監督のSFアクション映画『ターミネーター』が、日本公開40周年を記念し、監督自ら監修した新4Kレストア版として、9月26日より全国公開されることが決まった（一部劇場では2Kコンバートでの上映）。【動画】衝撃、再び！『ターミネーター4Kレストア版』予告人類の未来をかけた戦いの始まり、そして一人の女性の運命を描く本作。1985年の日本公開以来、その革新的なストーリー、迫力のアクション、そし