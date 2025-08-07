◆米大リーグドジャース―カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、２点をリードした５回先頭の３打席目は四球を選んで出塁したが、２打席連続弾とはならなかった。投げては今季最長で最多の４回５４球を投げて、２安打１失点、８奪三振の好投を見せて降板した。カージ