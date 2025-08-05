コミュニケーションアプリLINE」に「ショッピングタブ」が新設される。4日に開かれたLINEヤフーの2025年度第1四半期決算説明会で明らかにされた。 9月以降、新たに「ショッピングタブ」が新設される。VOOMタブはショッピングタブ登場とともに廃止されるとみられる。当初は、5月に先行公開された「LINEショッピング」と既存の「LINEギフト」の2サービスを提供する。LINEショッピングは「ユーザ&