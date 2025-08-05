若手お笑いコンビ・ストレッチーズの高木貫太が４日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、慶大卒であるが故に、家族から猛反対された過去を明かした。高木は慶大理工学部数理科学科を卒業。在学中には数学の高校教員免許も取得した。「小さい頃から勉強ができた」と言い放ち、「高校は埼玉県で一番偏差値が高い高校で、東大以外は大学と認めないぐらいの」という中で生活してきた。当然高木も東大受験するも「１０点ぐらい