チームが後半戦2連勝スタートを切る中、二軍では主砲がリハビリのペースを上げている。【もっと読む】巨人・阿部監督に心境の変化「岡本和真とまた来季」…主砲のメジャー挑戦可否がチーム内外で注目集める5月6日の阪神戦で左肘靱帯損傷の大けがをした岡本和真（29）が、26日に故障後初めて屋外でのフリー打撃を開始。計18スイングで右翼へ柵越えも放った。早ければ8月中旬の一軍復帰に向け、着実にステップアップしているよう