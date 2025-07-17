¥·¥ê¥¢¹ñËÉ¾Ê¤«¤é±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¡á£±£¶Æü/Khalil Ashawi/Reuters via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï£±£¶Æü¡¢¥·¥ê¥¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¼¡¤®¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·³»öºîÀï¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¥·¥ê¥¢À¯ÉÜ·³¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¥¢¥é¥Ö·Ï¤Î¾¯¿ôÇÉ¥É¥ë¡¼¥ºÇÉ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¥¢ÊÝ·ò¾Ê¤¬£Ã£Î£Î¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÏ¢¤Î¹¶·â¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¿Í¤¬»àË´¡¢£³£´¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥·¥ê¥¢¤Î¹ñºÝÅª¸ÉÎ©¤Î²ò¾Ã¤ËÆ°¤¯ÊÆ¹ñ