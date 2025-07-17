7·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥àÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡Ê28¡Ë¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£º£Ç¯4·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç½é¤ÎÉ×ÉØ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¡Ä¶À¤òÁ°¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¡£±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¢¡È²«Åí¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃ¸¤¤¥ª