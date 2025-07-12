デンバー自然科学博物館の駐車場で行ったボーリング調査の試料を確認する学芸員ら＝1月、米コロラド州（同博物館提供・共同）【ワシントン共同】米コロラド州にあるデンバー自然科学博物館の駐車場の地下から、約6750万年前の白亜紀後期の恐竜化石が見つかった。同博物館が11日までに発表した。地熱を利用した暖房が可能かどうか確認するために行ったボーリング調査の試料に含まれていたという。化石は大人数で広い面積を発掘