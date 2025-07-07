米国の電気自動車（EV）大手テスラの上海工場が、6月に今年初となる卸売り販売台数の増加を記録しました。中国国内での競争が激化する中での増加となります。中国汽車流通協会乗用車市場信息聯席分会が2日に発表したデータによると、テスラ上海工場の6月の卸売り販売台数は7万1599台で、前年同月比で0．8％増、前月比では16％増となりました。この伸びは小幅ながらも、今年に入ってから初のプラス成長となり、テスラにとって重要な