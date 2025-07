「世界初のAI搭載イヤホン」と宣伝されているIKKOの「Activebuds」を入手してハッキングしたところ、OpenAIのAPIキーと顧客データを盗み見れてしまったとの報告がありました。Exploiting the IKKO Activebuds "AI powered" earbuds, running DOOM, stealing their OpenAI API key and customer data.https://blog.mgdproductions.com/ikko-activebuds/ActivebudsはイヤホンケースにAndroidを搭載したデバイスで、イヤホンケースに