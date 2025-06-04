兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、元百条委員長に関する虚偽の投稿をするなどしたとして、県警は4日、名誉毀損脅迫などの疑いで政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首を書類送検した。捜査関係者らへの取材で分かった。