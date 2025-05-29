この作品は、アイドルオタクの作者・M子(＠bocchiota)さんが以前勤めていた会社でイケメン社員のO野さんに恋をするも、彼の本当の姿は自分の期待とは異なる姿だったとに気づき、葛藤しながら恋をあきらめ前進するお話です。M子さんは、話しやすくかっこいいO野さんと友だちになれたら、と思っていました。しかし彼にとってのM子さんは友だちではあり得ないのでは？とM子さんは気づきます。『アイドルオタクが現実のイケメンに恋を