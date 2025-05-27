報道陣の質問に答えるポーランドのワレサ元大統領＝27日午前、大阪市北区共産主義下のポーランドで民主化運動を率い、ノーベル平和賞を受賞したワレサ元大統領（81）が27日、大阪市内で共同通信などの取材に応じ、ロシアによるウクライナ侵攻のような事態を防ぎ民主主義を維持するために、長期政権を防ぎ、問題のある指導者を退任させるなど政治の透明性を担保する体制を整えることが必要だと述べた。同氏は長期化するウクライ