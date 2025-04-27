乃紫 シンガーソングライター・乃紫が４月27日、自身初のZeppツアー「乃紫 ZEPP TOUR 2025」のファイナル公演をZepp DiverCity (TOKYO)で開催。SNSを中心に支持を集める彼女のライブを一目見ようと、ファイナル公演にも多くの観客が駆けつけた。【写真】「乃紫 ZEPP TOUR 2025」の模様オープニングを飾ったのは、ライブ定番曲「先輩」。疾走感あるビートとともに、観客の手拍子と歓声が会場を包み込む。「何者」「
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