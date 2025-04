Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は4月20日(現地時間)、「Windows 11's secret End Task button for Taskbar is the best feature to try」において、有用だがあまり使われていないWindows 11の機能として、タスクバーのコンテキストメニュー「タスクを終了する」について解説した。。同機能により、タスクマネージャーからタスクを強制終了する必要がなくなり、利便性が向上するという。Windows 11's secret End