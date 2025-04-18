越後製菓の「ふんわり名人」と「新潟の星」の米菓2ブランドが世界で脚光を浴びている。同社はかねてから「ふんわり名人」を韓国・米国・台湾などで販売しており、2024年、北米の大手小売店への導入が決定。今年3月からカナダ・ケベック州の一部の店舗で英語とフランス語を併記した「ふんわり名人 チーズもち」と「新潟の星 甘から」の販売を開始した。本紙の取材に応じた星野一郎取締役会長は「現在のところ『新潟の星』の引き合い