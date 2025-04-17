今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『最短ショートカット1.080秒【ルール無用JCJC】』というSUWA模型さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）3/30に開催された超ルール無用JCJCまつりinところざわサクラタウンこちらへ持ち込んだ車体が当日運悪く完走しませんでしたので、完走した場合どうなっていたかと、使わなかった2台目の車体の紹介動画です。﻿最短ショートカット1.080秒【ルール無用JCJC】