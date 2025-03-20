「100円朝食」を提供する文教大の学生食堂＝2024年12月6日、東京都足立区各地の大学が、学生に100円の格安で朝食を提供している。長引く物価高に対応し、経済的な負担を少しでも軽くしようという試みだ。朝食抜きで授業に出席する学生を減らし、より学業に励んでもらう狙いもある。文教大の東京あだちキャンパス（東京都足立区）にある食堂は平日に20食限定で「100円朝食」を提供する。越谷キャンパス（埼玉県越谷市）では50食