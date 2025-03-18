イスラエル軍が大規模攻撃を実施し、ガザ南部ハンユニスで破壊された避難民用のテント群＝18日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラム教で最も神聖な月、ラマダン（断食月）の平穏が突然、破られた。イスラエル軍が18日に攻撃を再開したパレスチナ自治区ガザ。絶え間ない爆撃に住民は恐怖に陥った。「お父さん、一緒に死にたい」と泣いて懇願する子ども。疲れ果てた住民は「地獄への扉がまた開いた」と絶望した。「表現