２日のテレビ朝日「ビートたけしのＴＶタックル」では、米価格の高騰を特集した。コメ農家の現場の声として、元バレーボール日本代表の中垣内祐一さんがＶＴＲで登場。現在は福井県でコメ農家を営んでいることが紹介された。雰囲気がガラリと変わり、ハットをかぶって田んぼで農作業している様子も紹介された。「正直、米が余れば大きな値崩れを起こすと思うんです、今以上に。なので正直、余らせてはいけないし、余るので