Video: かみやまたくみ これまでも数々のユニークな製品を生み出してきたアイウェアブランド「JINS（ジンズ）」が、新たにデジタルデバイスを操るメガネJINS ASSIST（ジンズ アシスト）」を発表しました。メガネでマウスを操作。“デジタルデバイドの解消”を狙う JINS ASSIST本体。指でつまめるサイズ Photo: はらいさん