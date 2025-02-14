ＪＲＡは１４日、第２回中山競馬（３月１６日１１Ｒ）で開催される「第７４回フジテレビ賞スプリングステークス」の競走名を変更することを発表した。フジテレビから、本年のフジテレビ賞の寄贈辞退の申し出を受け、「第７４回スプリングステークス」に変更する。ＪＲＡ広報は「本競走は例年、株式会社フジテレビジョンからの寄贈を受けて、レース名についてはフジテレビ賞を付与して実施してまいりました。本年度については先