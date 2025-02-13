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ロバーツ監督が大谷に当面盗塁とスライディングを禁止する意向 試合も制限

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が現地時間12日、大谷翔平に言及した
  • 今季は23年9月の右肘手術から2年ぶりに投手復帰する大谷
  • 当面は当面、盗塁とスライディングに制限を設ける考えを示した
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